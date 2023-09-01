Девятибалльные пробки сковали Нижний Новгород вечером 1 сентября

Сильные пробки сковали Нижний Новгород 1 сентября.

Серьезные пробки парализовали движение в Нижнем Новгороде к вечеру 1 сентября. Сервис Яндекса на 17 часов оценивает дорожную ситуацию в 9 баллов.

Особенно затруднен трафик в центре города и на выездах из Нижнего Новгорода. Практически полностью парализована Мещера – там всё стоит по направлению к Борскому мосту, большие заторы на Нижневолжской набережной, проспекте Гагарина по направлению к деревне Ольгино. Придется также постоять на пути к Московскому вокзалу.

Мало того, что сегодня праздник – 1 сентября – так еще и грядут последние жаркие выходные. В предстоящие субботу и воскресенье синоптики обещают +23…+25 градусов, поэтому многие нижегородцы ринулись за город, чтобы продлить себе лето.