15 новых светофоров с желтым миганием установили перед нижегородскими школами. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

15 новых светофоров с желтым миганием установили перед нижегородскими школами к 1 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, новые светофоры работают рядом со школами, которые расположены вблизи крупных дорог. Они служат для обозначения пешеходных переходов и работают в проблесковом режиме. Светофоры предупреждают водителей о том, что нужно быть внимательней. Таким образом, они повышают безопасность дорожного движения.

Кроме того, к 1 сентября обновили «зебру» на 417 пешеходных переходах у 239 образовательных учреждений – школ и детских садов. В дорожной разметке использовали желтый цвет, который привлекает больше внимания.

- К сожалению, не все ситуации можно предусмотреть заранее. Поэтому настоятельно советую родителям поговорить с детьми о правилах поведения на дорогах. Берегите себя и своих близких! – добавил мэр города.