Следователи опровергли задержание руководителей нижегородского УФССП. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нижегородские следователи опровергли информацию об аресте и задержании сотрудников местного УФССП. Об этом сообщили «Комсомолке» в СУ СКР по Нижегородской области.

– Никого не задерживали и не арестовывали. В порядке статьи 91 УПК РФ никаких задержаний не было, – уточнили в ведомстве.

Напомним, изначально в некоторых СМИ появилась информация о том, что прямо с рабочего совещания ФСБ вывели заместителя руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, начальника отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности, а также работника этого же отдела.

Также ранее мы писали, что нижегородская прокуратура через суд намерена взыскать имущество арестованного экс-главы Росприроднадзора по ПФО Олега Кручинина. В документе содержится информация о том, что Кручинин в период с ноября 2012 года по июнь 2021 года покупал дорогостоящее имущество, среди них транспорт и недвижимость. Однако их стоимость превышала его законные доходы. На момент, когда он занимал свой пост, его траты составили более 35,2 млн рублей.