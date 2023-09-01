Укладка участка нефтепровода в Нижегородской области завершена

Работы по укладке участка магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк в Лысковском районе Нижегородской области завершены. АО «Транснефть-Верхняя Волга» с декабря 2021 года выполняло реконструкцию участка нефтепровода протяженностью 3,8 км.

Выполнены работы по сварке трубопровода диаметром 1020 мм в нитку, укладке и засыпке траншеи, возврату плодородного слоя почвы. Специалисты провели сварочно-монтажные, изоляционные и пусконаладочные работы.

Для поддержания высокого уровня промышленной безопасности были использованы трубы повышенного класса прочности, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах и способные выдерживать рабочее давление от 6,4 МПа. Заводское трехслойное полиэтиленовое изоляционное покрытие трубы позволит минимизировать воздействие коррозионных процессов.

Работы по реконструкции участка ведутся без остановки транспортировки нефти. Транспорт осуществляется в штатном режиме по основной нитке МН Сургут - Полоцк.

Мероприятия проведены в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности, производственного контроля и природоохранного законодательства РФ. Подключение и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2024 год.

В работах было задействовано более 100 человек и 30 единиц спецтехники.

Реконструкция участка МН Сургут – Полоцк проводится в целях обеспечения бесперебойной транспортировки нефти в направлении нефтеперекачивающей станции «Горький» в Нижегородской области. Цель - поддержание безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов АО «Транснефть-Верхняя Волга».

Фото: Пресс-служба АО «Транснефть-Верхняя Волга»