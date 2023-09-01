Нижегородская область планирует разместить облигации на сумму девять млрд рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Нижегородская область планирует разместить облигационный заем на сумму девять млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Отмечается, что такое решение было принято для того, чтобы погасить части предыдущих займов с 2016 года и бюджетных кредитов. Срок расчета по этим обязательствам наступил в 2023 году. 7,5 млрд рублей – это облигационные займы, а 1,5 млрд рублей – часть федеральных бюджетных кредитов.

В минфине объяснили, что размещение облигационного займа 2023 года будет осуществляться путем открытой подписки на площадке ПАО «Московская биржа». Кроме того, размещение облигационного займа не повлечет за собой увеличение объема госдолга. Все расходы регионального бюджета в настоящий момент покрываются собственными доходами.

По состоянию на 1 августа, госдолг Нижегородской области составляет 135,84 млрд рублей. Из них 101,6 млрд приходится на бюджетные кредиты и 34 млрд — на государственные ценные бумаги.

Аналитик финансовой группы «Финам» Алексей Козлов рассказал, что размещение займа планируется в четвертом квартале. В связи с этим, сложно наперед оценить условия с уровнем ставок и инвестиционным спросом. Однако, если говорить в общих чертах, ориентироваться на первичный рынок корпоративных эмитентов, то спрос есть.