Пять новых школ открылись в Нижегородской области после строительства. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Пять новых школ открылись к 1 сентября в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Как отмечается, в Дзержинске работу начала школа №2 «Город наук» почти на 800 мест. В Нижнем Новгороде свои двери открыл корпус «Школы 800» на Автозаводе. Школа рассчитана на 1500 человек. В ЖК «Новинки Смарт Сити» открылась школа №152, рассчитанная на 1500 мест.

Также открылись новые пристрои к школе №168 в Канавинском районе (250 мест) и к школе №117 в Сормовском районе (400 мест).

Кроме того, шесть школ в регионе открылись после комплексного капремонта. Среди них, школа в Сормовском районе, школы в Володарском (2 школы), Княгининском и Городецком муниципальных округах и школа в Сарове.

Да конца 2023 года планируется завершить строительство еще 11 школ, а в шести закончить капитальный ремонт.