Нижегородским школьникам предлагают билет со скидкой на матч «Пари НН» - «Рубин». Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова.

Нижегородским школьникам предоставят скидки на матч «Пари НН» - «Рубин», который пройдет 2 сентября в 15:15. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Так, первоклассники смогут купить билет за рубль, второй класс за два рубля, третий за три рубль. Одиннадцатиклассники смогут купить билет за 11 рублей.

Кроме того, остаются и социальные программы. Завтрашний матч пройдет в рамках чемпионата Российской Премьер Лиги. Для того, чтобы пройти на стадион, необходимо оформить карту болельщика в любом офисе МФЦ за несколько минут. Дети до 14 лет оформляют карту вместе с одним из родителей.

- Также в день матча это можно сделать в МфЦ прямо на Стадионе (но прийти лучше заранее, чтобы не попасть в самый час пик), - добавил Давид Мелик-Гусейнов.