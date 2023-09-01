Декадник безопасности дорожного движения проходит в «Нижновэнерго»

С 30 августа по 8 сентября 2023 года в филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» проходит декадник безопасности дорожного движения «Внимание – дети!».

Профилактические мероприятия проводятся с целью предотвращения травматизма при эксплуатации автотранспортных средств и дорожно-транспортных происшествий с участием автотранспорта филиала в период завершения летних школьных каникул и перед началом учебного года.

В рамках декадника пройдут совместные совещания со специалистами ГИБДД по специфике управления транспортными средствами и проработке информационных сообщений по дорожно-транспортным происшествиям в регионе, включая детский травматизм.

Водительский персонал пройдет внеплановые инструктажи по соблюдению мер безопасности при управлении транспортными средствами в местах сосредоточения несовершеннолетних. На этих же участках будет установлено ограничение максимальной скорости движения транспортных средств до 40 км/ч, а также установлен дополнительный контроль по выпуску автотранспорта на линию.