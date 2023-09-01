Праздничная иллюминация появится в День знаний на нижегородской телебашне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Праздничную подсветку включат на нижегородской телебашне в День знаний. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Архитектурно-художественная иллюминация появится на высотной доминанте в теплых осенних тонах. Грани телебашни украсит кружащаяся золотисто-оранжевая листва, а на медиаэкране пойдет бегущая строка: «1 сентября». Работать иллюминация будет с 20:00 до 23:00.

Напомним, соревнования по запуску бумажных самолётиков, шоу фокусов, мультимедийная выставка, мастер-классы, тематический кинопоказ и другие культурные события пройдут в Нижнем Новгороде в День знаний.