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НовостиОбщество1 сентября 2023 8:12

Праздничная иллюминация появится в День знаний на нижегородской телебашне

Подсветку включат в 20:00
Елизавета КОПЫЛОВА
Праздничная иллюминация появится в День знаний на нижегородской телебашне

Праздничная иллюминация появится в День знаний на нижегородской телебашне

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Праздничную подсветку включат на нижегородской телебашне в День знаний. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Архитектурно-художественная иллюминация появится на высотной доминанте в теплых осенних тонах. Грани телебашни украсит кружащаяся золотисто-оранжевая листва, а на медиаэкране пойдет бегущая строка: «1 сентября». Работать иллюминация будет с 20:00 до 23:00.

Напомним, соревнования по запуску бумажных самолётиков, шоу фокусов, мультимедийная выставка, мастер-классы, тематический кинопоказ и другие культурные события пройдут в Нижнем Новгороде в День знаний.