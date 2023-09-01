Движение транспорта по улице Родионова частично перекрыли до 4 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение транспорта временно ограничили на участке по улице Родионова с 1 сентября до 23:59 4 сентября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Как отмечается, ограничения ввели на участке между домами №1 и №3 по улице Родионова. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

- Рекомендуем автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, - отметили специалисты департамента.

Напомним, ранее стало известно, что новую двухполосную дорогу построят от улицы Пушкина до улицы Бекетова в 2024 году.