Новая школа в ЖК «Новинки Smart City» принимает первых учеников. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Школа №152 в жилом комплексе «Новинки Smart City» в Нижнем Новгороде принимает первых учеников 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сегодня новая школа распахнула свои двери для учеников 1-8 классов: здесь будут учиться ребята, которые живут в ЖК «Новинки Smart City», «Окский берег» и поселке Новинки. Учебное заведение построено по нацпроекту «Жилье и городская среда» и рассчитано на 1500 учеников. Школа оснащена современным оборудованием, в том числе в кабинетах химии, физики, биологии, технологии.

По словам Никиты Стасишина, этот микрорайон в плане развития жилищного строительства и инфраструктуры может послужить примером для всех регионов.

- Вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни строится опережающими темпами, при этом эффективно используются те меры поддержки, которые есть на федеральном уровне - национальные проекты, инфраструктурное меню. Регион научился делать это качественно, быстро, закладывая перспективы дальнейшего развития отрасли жилищного строительства», - подчеркнул Никита Стасишин.

Школа была введена в эксплуатацию в феврале 2022 года. Она состоит из трёх блоков: левое крыло – для младших классов, правое – для средних и старших, а общая зона включает в себя столовую, спортивный и актовый залы и библиотеку.