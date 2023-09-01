Завершилось благоустройство сквера на улице Героя Безрукова в Московском районе. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Сквер на улице Героя Безрукова открыли после благоустройства в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отмечается, работы провели по программе «Формирование комфортной городской среды». Это последнее пятое общественное пространство в Московском районе, которое реконструировали в 2023 году по программе ФКГС.

- Раньше здесь была неухоженная липовая аллея. Подрядчик привел в порядок зеленые насаждения, высадил новые, выровнял территорию, существующие тропинки выложил брусчаткой, смонтировал новую систему освещения, установил скамейки и качели, - отметил мэр города Юрий Шалабаев.

До этого в районе благоустроили территорию на Березовской, 100, площадь Героев, сквер у кинотеатра «Москва» и сквер на улице Генерала Клюева. По просьбам жителей при благоустройстве сквера сохранили вековые липы. Кроме того, провели работы по реконструкции системы теплоснабжения.

Руководитель подрядной организации Алексей Ефремов рассказал, что установили ограждения, уложили брусчатку и поставили 18 опор освещения. Теперь в сквере стоят скамейки, урны и качели.

- Кроме того, мы дополнительно озеленили сквер. Высадили 135 кустарников и цветов, разбили газон на площади почти две тысячи кв.м, обустроили клумбу, - добавил он.

Проведенные работы оценили нижегородцы. Жители рады, что их мнение учли при благоустройстве.