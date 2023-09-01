Более 1,5 млн тонн зерна собрали аграрии в Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области аграрии с начала уборочной кампании собрали более 1,5 млн тонн зерна. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова.

По его словам, на сегодняшний день зерновые убраны с 70% полей. Продолжается уборка картофеля, рапса, овощей, идет заготовка кормов для скота. Обычно уборка урожая в регионе завершается в начале ноября.

- С обмолоченных площадей собрано 1530 тысяч тонн зерна, что уже превышает плановый показатель на 16 тысяч тонн. Средняя урожайность зерновых составляет 34,4 центнера с гектара. Наши аграрии вырастили достойный урожай, главная задача сейчас – оперативно его убрать, обеспечить сохранность, - подчеркнул Николай Денисов.

Параллельно с этим аграрии сеют озимые культуры. На данный момент засеяно 30% от плана.