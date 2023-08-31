Нижегородцы получили ключи от долгожданных квартир в «Новинках Смарт Сити». Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Нижегородцы получили ключи от долгостроев в «Новинках Смарт Сити» и «Квартал Европейский». Об этом в своем телеграм-канале поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отмечается, за последние годы удалось восстановить права более 6300 обманутых дольщиков.

- Из реестра проблемных было исключено свыше 200 домов! Осталось всего девять. По каждому есть механизм решения, - добавил Глеб Никитин.

Кроме того, важно обеспечить ЖК социальной инфраструктурой. В Новинках учеников примет школа, построенная в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и рассчитанная на 1500 учеников.

Также Глеб Никитин сообщил, что в регион с визитом прибыл замминистр строительства и ЖКХ России Никита Стасишин и исполнительный директор ППК «Фонд развития территорий» Константин Тимофеев. Глава региона поблагодарил за содействие федеральные органы власти и институты развития