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НовостиПроисшествия31 августа 2023 16:55

Роспотребнадзор исследует воздух в Дзержинске после жалоб на запах газа

Ситуацию с атмосферным воздухом в Дзержинске контролирует Роспотребнадзор
Елизавета КОПЫЛОВА
Роспотребнадзор исследует воздух в Дзержинске после жалоб на запах газа

Роспотребнадзор исследует воздух в Дзержинске после жалоб на запах газа

Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты Роспотребнадзора исследуют воздух в Дзержинске после жалоб от местных жителей на запах газа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, в Управление Роспотребнадзора поступила информация о том, что жители города Дзержинск стали жаловаться на запах газа в воздухе. Исследование атмосферного воздуха проходит совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Напомним, ранее стало известно, что специалисты Росприроднадзора при проведении проверки выявили нарушения на мусорном полигоне в Сергачском районе Нижегородской области.