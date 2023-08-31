Роспотребнадзор исследует воздух в Дзержинске после жалоб на запах газа Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты Роспотребнадзора исследуют воздух в Дзержинске после жалоб от местных жителей на запах газа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, в Управление Роспотребнадзора поступила информация о том, что жители города Дзержинск стали жаловаться на запах газа в воздухе. Исследование атмосферного воздуха проходит совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Напомним, ранее стало известно, что специалисты Росприроднадзора при проведении проверки выявили нарушения на мусорном полигоне в Сергачском районе Нижегородской области.