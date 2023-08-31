Нижегородская прокуратура подала иск к экс-главе Росприроднадзора по ПФО Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Нижегородская прокуратура через суд намерена взыскать имущество арестованного экс-главы Росприроднадзора по ПФО Олега Кручинина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения надзорного ведомства.

Как отмечается, исковое заявление поступило в Нижегородский районный суд. В документе содержится информация о том, что Кручинин в период с ноября 2012 года по июнь 2021 года покупал дорогостоящее имущество, среди них транспорт и недвижимость. Однако их стоимость превышала его законные доходы. На момент, когда он занимал свой пост, его траты составили более 35,2 млн рублей.

Для того, чтобы скрыть приобретенное имущество, Кручинин оформлял приобретаемое имущество на своих родственников.

Для конфискации имущества прокуратура передала иск в Нижегородский районный суд для рассмотрения дела.