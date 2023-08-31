400 педагогов не хватает в школах Нижегородской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около 400 учителей не хватает в школах Нижегородской области. Об этом пишет NewsNN со ссылкой на и. о. регионального минобра Михаила Пучкова.

По его словам, после строительства новых школ, дефицит кадров может увеличиться еще больше. Чтобы привлечь новых педагогов в Нижегородской области разработали программу «Земский учитель». Кроме того, разрабатывается еще одна программа, суть которой заключается в субсидировании аренды жилья для новых специалистов.

Также Пучков отметил, что для педагогов создаются центры развития компетенций. Это «Школа 800», точки роста в отдельных учебных заведениях. В дальнейшем к ним присоединиться школа Негина на Бору.

- Все это привлекает молодых педагогов к профессии, дает им возможность реализовать себя, - добавил Михаил Пучков.