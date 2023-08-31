Обладатели знака «Житель осажденного Сталинграда» получат жилье в Нижегородской области. ФОТО: ЗСНО

Нижегородцам, награжденным знаком «Житель осажденного Сталинграда», будут предоставляться меры социальной поддержки. Соответствующие изменения в законодательство одобрили депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на прошедшем 31 августа заседании. Инициатором этих изменений стал комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.

Федеральное законодательство изменилось, поэтому мы вносим корректировки в региональные законы. Речь идет о предоставлении мер социальной поддержки лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Сталинграда», - рассказал председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов. - Данная категория граждан теперь имеет право на те же меры социальной поддержки, что и награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя».

По словам депутата, данные категории граждан будут обеспечены жильем путем предоставления жилого помещения по договорам социального найма либо единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья