Студенты Мининского университета будут осваивать “Обучение служением”

Мининский университет вошел в число 100 университетов, где с 1 сентября появится новая дисциплина “Обучение служением”. Это пилотный проект всероссийской образовательной программы, разработанной по поручению президента РФ Владимира Путина.

Новый предмет будут изучать студенты 1 курса факультета гуманитарных наук по образовательной программе “Философия” и профилю “Социальное управление”. За один семестр освоения этой дисциплины они изучат отдельные социальные проблемы и разработают способы их решения для жителей России. Свои проекты студенты будут реализовывать с помощью всероссийской площадки “Добро.ру”.

“Проектная деятельность – это самый эффективный способ реализовать свою идею в любой сфере, будь то педагогика или бизнес. Мы активно обучаем наших студентов методологии проекта и поддерживаем самые доработанные идеи в рамках студенческого проектного офиса. Наш опыт позволит дать студентам хорошую теоретическую базу, а также консультировать их в процессе работы над проектами. Уверен, что новая дисциплина станет одной из любимых у студентов, и совсем скоро их социальные проекты принесут пользу вузу, региону и даже России”, - прокомментировал ректор Виктор Сдобняков.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина