День ветерана боевых действий утвердили в Нижегородской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области установили памятную дату «1 июля – День ветерана боевых действий». Законопроект был принят на заседании 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

День ветерана боевых действий будет официально внесён в календарь праздничных и памятных дат Нижегородской области.

– Мы должны знать и помнить каждого земляка, кто защищал и продолжает защищать нашу Родину, – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Как отмечает председатель комитета по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов, введение Дня ветерана боевых действий на законодательном уровне позволит признать заслуги ветеранов перед обществом, а также повысит авторитет ветеранского движения. Кроме того, памятная дата является элементом патриотического воспитания молодежи.

Напомним, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли закон, согласно которому участники СВО смогут бесплатно пользоваться парковками в регионе. Проект закона разработали с целью дополнительной государственной поддержки участников спецоперации.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен