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НовостиПроисшествия31 августа 2023 12:58

Тело повара вагона-ресторана нашли в поезде в Арзамасском районе

Пассажирский поезд, в котором скончался повар, следовал из Москвы в Улан-Удэ
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Пассажирский поезд следовал из Москвы в Улан-Удэ.

Пассажирский поезд следовал из Москвы в Улан-Удэ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В пассажирском поезде, который двигался по маршруту в Арзамасском районе, скончался повар вагона-ресторана. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции Нижегородской области.

Трагедия произошла 24 августа. Пассажирский поезд №82 следовал из Москвы в Улан-Удэ. Когда поезд проезжал Арзамасский район, в служебном купе обнаружили 48-летнего повара вагона-ресторана. Мужчина не подавал признаков жизни.

Сотрудники Гострудинспекции Нижегородской области начали расследование. Они выясняют обстоятельства и причины несчастного случая.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде рабочий скончался после падения с крыши ремонтируемого дома.

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