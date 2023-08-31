Иван Каргин назначен на должность зампреда правительства Нижегородской области. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Иван Каргин назначен на должность заместителя председателя правительства Нижегородской области. Его кандидатуру согласовали депутаты регионального Заксобрания. Об этом сообщается в телеграм-канале ЗСНО.

На новой должности Иван Каргин будет курировать министерство строительства, а также министерство градостроительной деятельности и развития агломерации.

В задачи нового зампредседателя правительства региона войдет увеличение темпов и объемов строительства жилья, а также запуск КРТ. Напомним, сам Иван Каргин назвал своей насущной задачей к концу года законтрактовать большие территории города, проведя не менее пяти торгов.

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