Студенты Мининского университета будут учиться в Самаре и Барнауле

“Академическая мобильность” – это программа Академии Просвещения РФ по обмену студентами факультетов: гуманитарных наук по профилю “История и Право”, “Русский язык и Литература” и физико-технологического по профилю “Математика и Физика”. В этом году студенты Мининского университета, которые принимают участие в данной программе, пройдут подготовку в педагогических вузах Самары и Барнаула.

С 1 сентября в течение семестра они будут изучать общие и профильные дисциплины, в том числе с использованием электронных курсов, и эти предметы будут отражены в их дипломах.

Виктор Сдобняков, ректор нижегородского педагогического вуза, отметил, что в данной программе примут участие только мотивированные студенты, которые прошли конкурсный отбор.

“В педвузы Самары и Барнаула поедут студенты 2 курса. Изучаемые в рамках “Ядра педагогического образования” предметы одинаковы во всех педагогических университетах, поэтому пробелов в освоении образовательной программы не будет. Также мы ждем студентов из этих вузов к нам. Они будут заселены в общежитие и примут участие в событиях вуза. Студенты смогут зарекомендовать себя, оценить методики преподавания, образовательные технологии и научные школы. Уверен, что этот опыт расширит карьерные возможности будущих педагогов”, - прокомментировал Виктор Сдобняков.

Ярослав Меньшов – студент Мининского университета и один из участников программы – имеет и внеучебные планы. Он собирается изучить историю Барнаула, а также больше узнать о культуре народов региона.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина