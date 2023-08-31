Нижегородский аэропорт принял 12 самолетов, летевших в Москву 31 августа

Аэропорт Нижнего Новгорода. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Нижегородский аэропорт имени Чкалова принял 12 самолетов, которые летели в Москву. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе аэропорта Нижнего Новгорода.

Утром 31 августа аэропорт имени Чкалова стал запасным аэродромом из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы. На данный момент часть рейсов вылетели в пункт назначения, а остальные готовятся к вылету.

Напомним, семь самолетов, летевших в Москву, принял аэропорт Нижнего Новгорода в ночь с 29 на 30 августа. Тогда полеты в воздушных гаванях столицы также были ограничены.

Еще ранее 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял в качестве запасного девять воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла.

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