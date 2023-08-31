«Нижновэнерго» снова бежит!

27 августа состоялся III ежегодный легкоатлетический забег «Марафон Нижний Новгород», в котором приняла участие корпоративная команда «Нижновэнерго».

Наши сотрудники ведут здоровый образ жизни и активно его пропагандируют. Поэтому спортивные мероприятия – неотъемлемая часть корпоративной культуры филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго». В этот раз в мероприятии участвовало 33 работника.

Холодный пронзающий ветер в этот день не испугал наших спортсменов. Ведь энергетики привыкли к любым погодным условиям.

Организаторы предложили 3 дистанции на выбор: 3, 10 и 42,2 км. Большая часть сотрудников «Нижновэнерго» пробежала дистанцию в 10 км, но нашлись и отважные ребята, которые выбрали самую большую дистанцию. Таких героев в составе корпоративной команды было 3. Дистанции 10 и 42,2 км были сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS).

Стартовали все участники со стадиона «Нижний Новгород». Маршруты забега вновь проходили по самым красивым и известным местам Нижнего Новгорода: Нижне-Волжской набережной, Стрелке, набережной Гребного канала, Чкаловской лестнице, Кремлю.

– Когда человек здоров и активен, он работает более эффективно и продуктивно, больше замотивирован, поэтому руководство компании поддерживает спортивные инициативы работников. Но нам важно развитие сотрудника не только в профессиональной, но и других сферах, ведь мы ценим каждого, – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.

Благодарим сотрудников за участие и желаем покорить новые дистанции в следующих забегах!