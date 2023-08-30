Трое игроков ФК «Пари НН» вошли в сборную России. ФОТО: ФК "Пари НН".

Сразу три спортсмена футбольного клуба «Пари НН» вошли в состав сборной России. Среди них Виктор Александров, Ярослав Михайлов и Эдгар Севикян. Им предстоит защищать честь страны уже этой осенью.

- Наших - трое! В сборной России, - отметил генеральный директор ФК «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов. - Супер результат, которого никогда еще было. Гордимся и поддерживаем. Для нас это не только радость, но и большая ответственность.

Уже известно, что сборная России по футболу во время сентябрьского сбора, который пройдет с 4 по 12 сентября, проведет сразу три товарищеских матча. Два из них пройдут в Египте, где соперником российской национальной команды будет олимпийская сборная этой страны. Эти матчи состоятся 7 и 11 сентября. А уже на другой день в Катаре состоится третий товарищеский матч.

К слову, на недавней пресс-конференции председатель совета директоров ФК «Пари НН» Дмитрий Кондратов сообщил, что в этом году клуб рассчитывает попасть в десятку РПЛ.

- Для этого были приобретены несколько опытных футболистов, - отметил Дмитрий Кондратов. - Работа над усилением состава не прекращается. Уверен, приобретения еще будут. Мы думаем над укреплением линии атаки. У нас сильный селекционный отдел, мы взяли нового шеф-скаута. Антон Чистяков – человек с опытом работы в ЦСКА и в «Спартаке». У нас уже есть списки предполагаемых новичков. И есть возможности для приобретения новых игроков.