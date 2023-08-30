Фарм-клуб может появиться у ХК «Торпедо» в Заволжье

В клубе надеются, что местный дворец спорта реконструируют в течение года. Фото: Мария СОРОКИНА

Фарм-клуб хоккейного клуба «Торпедо» намерены создать в Заволжье. Об этом рассказал гендиректор клуба Александр Харламов на предсезонной пресс-конференции, состоявшейся 30 августа.

По его словам, в настоящее время идет активное обсуждение этого вопроса с главой региона Глебом Никитиным и министерством спорта.

- Самый большой вопрос - это дворец спорта, который находится в непотребном виде. Нам не разрешат проводить там игры, но мы надеемся на то, что есть планы по его реконструкции и в этом сезоне это произойдет. - заметил он.

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров добавил, проработка этого вопроса занимает большую часть времени:

- Все лето велась активная работа — мы ездили в Заволжье вместе с представителями ВХЛ, проверяли стадион, делали оценку его ремонта. Здорово, что мы подошли к моменту, когда у нас есть порядка 8-10 игроков которые играли бы в ВХЛ.

СПРАВКА "КП"

Фарм-клуб – это команда, являющаяся резервной для главной команды. Такие клубы часто используются для обкатки молодых игроков и для получения игровой практики спортсменами.