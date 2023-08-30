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НовостиОбщество30 августа 2023 16:42

Бывший кинотеатр «Родина» в Дзержинске могут переоборудовать в ЗАГС

Его будет содержать мэрия или правительство региона
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Бывший кинотеатр «Родина» в Дзержинске.

Бывший кинотеатр «Родина» в Дзержинске.

Фото: Яндекс.Карты

Здание бывшего кинотеатра «Родина» в Дзержинске могут отдать под ЗАГС. Об этом в подкасте Проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области сообщает министр имущественных и земельных отношений по региону Сергей Баринов. Запись размещена в телеграм-канале «ProСтратегию».

Как отмечает Сергей Баринов, глава Дзержинска Иван Носков проводил опрос, по результатам которого большинство опрошенных граждан высказались за переоборудование бывшего кинотеатра под ЗАГС.

Будет содержать ЗАГС, администрация Дзержинска или же правительство Нижегородской области, пока неизвестно.

Напомним, здание бывшего кинотеатра «Родина» в Дзержинске по решению суда было передано в собственность Нижегородской области.

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