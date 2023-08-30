Почти 50 млн рублей выделят на защиты мостов в Нижнем Новгороде

Четыре моста хотят защитить от терроризма. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Четыре моста в Нижнем Новгороде защитят от терроризма. На это выделят 49,9 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Защитить от актов незаконного вмешательства в 2024 году хотят Канавинский мост, Метромост, Молитовский и Мызинский мосты. Подать заявку на выполнение этих работ можно до 15 сентября. Подрядчика выберут 25 сентября.

Денежные средства на защиту мостов от терроризма будут выделены из бюджета Нижнего Новгорода. Выполнить работы подрядчик должен в период с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Ранее мы сообщали, что новые пешеходные мосты через реку Борзовку начали устанавливать в Нижнем Новгороде. Всего будет шесть мостов, а еще три отремонтируют.

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