Производство по выпуску комбикормов запустили в Павлове

Комбикормовый завод.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Нижегородская агрофирма «Русское поле» при поддержке государства запустила в Павлове производство по выпуску комбикормов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, в комбикормовый завод было вложено более 800 миллионов рублей. Производство будет выпускать 280 тысяч тонн кормов в год.
– Появление таких производств позволяет в том числе нарастить объемы производства по другим направлениям. В данном случае ожидаем увеличения производства мяса птицы. Кроме того, завод позволит организовать производство корма для рыб, потребность в котором есть сейчас в стране, – добавил Андрей Саносян.
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