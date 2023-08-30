Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 августа 2023 13:13

Производство по выпуску комбикормов запустили в Павлове

Завод будет выпускать 280 тысяч тонн кормов в год
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Комбикормовый завод.

Комбикормовый завод.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская агрофирма «Русское поле» при поддержке государства запустила в Павлове производство по выпуску комбикормов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, в комбикормовый завод было вложено более 800 миллионов рублей. Производство будет выпускать 280 тысяч тонн кормов в год.

– Появление таких производств позволяет в том числе нарастить объемы производства по другим направлениям. В данном случае ожидаем увеличения производства мяса птицы. Кроме того, завод позволит организовать производство корма для рыб, потребность в котором есть сейчас в стране, – добавил Андрей Саносян.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен