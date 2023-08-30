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НовостиОбщество30 августа 2023 11:47

Нижегородскую «Команду против пыток»* включили в реестр иноагентов

Изменения в реестр были внесены 23 августа Минюстом
Павел МАЙОРОВ
Некоммерческую организацию добавили в список НКО –иностранных агентов.

Некоммерческую организацию добавили в список НКО –иностранных агентов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство юстиции внесло нижегородскую «Команду против пыток»* в реестр иноагентов. Об этом сообщается в телеграм-канале правозащитной организации.

Некоммерческую организацию добавили в список НКО –иностранных агентов 23 августа.

– Мы продолжаем работу и будем обжаловать решение Минюста, – отмечают представители организации.

Напомним, правозащитное объединение «Комитет против пыток»* было признано иностранным агентом, и руководство приняло решение о его ликвидации. Однако правозащитники продолжили работу в «Команде против пыток»*.

*Признана НКО-иностранным агентом в России.