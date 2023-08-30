Новый фонтан появился на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Новый фонтан появился в сквере на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Фонтан построили в сквере имени Нестерова, часть которого была благоустроена за счет предпринимателя. Альберт Гусев инвестировал в обновление пространства более 90 миллионов рублей.

Напомним, в Нижнем Новгороде открыли благоустроенный сквер на улице Гороховецкой. Там высадили более 500 деревьев и кустарников, установили детскую и спортивную площадки, теннисный стол, качели.

В сквере 65-летия Победы также недавно появились спортивная и две детские площадки. Кроме того новые деревья и лавочки делают пространство уютным.

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