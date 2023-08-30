Юная павловчанка стала лучшим танцором России

Компания МТС подвела итоги федеральной образовательной программы «Поколение М». Победительницей 9 сезона в конкурсе DANCE стала жительница г. Павлово Нижегородской области Ника Терешанцева. Она отправится в Москву на дэнс-интенсив от хореографов продюсерского центра «Эколь» и примет участие в съемках клипа группы «Краш».

Конкурс DANCE проходил на образовательной онлайн-платформе pokolenie.mts.ru. Вместе с экспертами продюсерского центра «Эколь» увлекающиеся хореографией дети знакомились с трендами и принимали участие в танцевальном баттле онлайн. Всего на конкурс поступило несколько десятков работ от юных танцоров в возрасте 11-18 лет из разных городов страны.

Ника Терешанцева загрузила на сайт проекта видео своего танца в стиле экспериментал, который ранее уже помог ей завоевать первое место в родном Павлово, а теперь принес и «золото» федерального проекта. Помимо танцев, школьница увлекается изучением иностранных языков, любит читать фантастику и является поклонницей K-pop культуры.

«Среди всех моих хобби танцы занимают, конечно, первую строчку. Хореография помогает мне доносить до зрителей глубокие смыслы без слов, а увлечения позволяют привнести нотки азиатской культуры в привычные современные направления танцев. В прошлом году я уже принимала участие в конкурсе Dance и заняла второе место. Это пробудило некий азарт и стремление стать лучше. Путь к победе был непростым – на сегодняшний день я занимаюсь танцами в студии 5 раз в неделю – но это лишь служит доказательством того, что любой цели можно достичь, если ежедневно трудиться и оттачивать свои навыки», - поделилась Ника Терешанцева.

«Я рад, что проект позволяет творческим детям со всей страны по-настоящему раскрыться, заявить о себе и даже определиться с будущей профессией. Выбрать понравившиеся творческие направления, принять участие в мастер-классах и загрузить свои работы на сайт через компьютер или смартфон с цифровыми технологиями МТС не составит труда. Но «Поколение М» - это уже больше, чем просто программа, это настоящее комьюнити единомышленников по всей стране, которые продолжают общаться, дружить и мотивировать друг друга на новые победы» - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Фото: Из социальной сети ВК