Аэропорт Нижнего Новгорода принял семь самолетов, летевших в Москву

Аэропорт имени Чкалова. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Семь самолетов, летевших в Москву, принял аэропорт Нижнего Новгорода в ночь с 29 на 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта имени Чкалова.

Аэропорт имени Чкалова стал запасным аэродромом и принял семь рейсов из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы.

На данный момент все семь самолетов вылетели в пункт назначения.

Аэропорт имени Чкалова не в первый раз принимает самолеты, которые летят в Москву. Так, 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял в качестве запасного девять воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту Нижнего Новгорода приземлился спецборт МЧС, который доставил из Волгограда в наш город 16-летнего подростка с 80% ожогами тела.

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