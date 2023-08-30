Надземный переход установили на Сормовском шоссе в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Новый надземный пешеходный переход установили на Сормовском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

Надземный переход появился в Московском районе около остановки «Сормовское шоссе». Работы проводили ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Подрядчик заканчивает монтаж. Воспользоваться новым надземным переходом нижегородцы смогут уже совсем скоро. Этот переход позволит снизить число аварий на данном участке.

Напомним, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Новикова-Прибоя установили 15 новых светофоров, а также обновили 30 дорожных знаков.

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