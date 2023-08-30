Глава Минэкономразвития Максим Решетников прибыл в Нижний Новгород. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министр экономического развития РФ Максим Решетников прибыл с визитом в Нижегородскую область. В столицу Приволжья он приехал еще вечером 29 августа.

- Вместе с Глебом Никитиным они прогулялись вечером по территории Стрелки. На парковке встретили электротакси и пообщались с водителем, - говорится в сообщении телеграм-канала «Вовк». - Никитин рассказал Решетникову про проект по запуску электротакси, который начал работать в регионе в начале этого года.

Напомним, в ходе своего визита в Нижегородскую область министр оценит состояние туристической отрасли в регионе. Уже известно, что он осмотрит высокотехнологичные суда, созданные в Нижегородской области, и посетит основные туристические достопримечательности. Многие из них благодаря проведенной реконструкции и благоустройству обрели новую жизнь.

Стоит отметить, что в прошлом году Нижегородская область заняла шестое место в Национальном туристическом рейтинге. За год она поднялась сразу на три позиции. Опережают наш регион в этом рейтинге только столицы и курортные города России.