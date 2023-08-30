Сотрудники «Нижновэнерго» приняли участие в фестивале «Стальные кружева»

26 августа состоялся первый творческий фестиваль, посвящённый 170-летию В. Н. Шухова.

Мероприятие было приурочено к 170-летию со дня рождения русского инженера, архитектора и изобретателя Владимира Григорьевича Шухова. Фестиваль проходил в значимом месте – у подножия Шуховской башни. Именно Владимир Григорьевич является автором данного необыкновенного сооружения. Ведь Шуховская башня на Оке — единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора линии электропередачи.

Фестиваль назван «Стальные кружева» вовсе не случайно. В народе за многими сооружениями, созданными В. Шуховым, закрепилось определение «ажурный», потому что они напоминают кружевное плетение.

«Дорогие друзья, желаю всем незабываемых впечатлений! Мы собрались в уникальном месте. 128-метровая башня служит опорой перехода линий электропередачи через реку Оку около города Дзержинск. В рамках фестиваля вас ждёт насыщенный вечер, который даст возможность живого творческого общения», – поприветствовал участников и гостей фестиваля начальник Дзержинского района электрических сетей Александр Шаталин.

Сотрудники «Нижновэнерго» посетили фестиваль и остались довольны насыщенной праздничной программой: творческие мастер-классы, выступления музыкантов и танцевальных коллективов, флешмоб, выставка книг. Также работала фотозона «В гостях у Шухова». Завершился вечер яркой иллюминацией Шуховской башни.

Но не только отдыхали работники «Нижновэнерго». Особенное место в программе занимала прогулочная экскурсия «Гиперболоид инженера Шухова», в ходе которой работник «Нижновэнерго» рассказывал про великого инженера и знаменитый культурный объект. А члены Совета молодёжи помогали в раздаче приветственных брошюр.

«Благодаря объединенным усилиям коллектива и руководства «Россети Центр и Приволжье» башня Шухова на Оке была восстановлена и приняла вид современного арт-объекта. Она стала любимым местом, жемчужиной туристических маршрутов не только города Дзержинска, но и всей Нижегородской области», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.