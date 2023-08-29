«Пари НН» со счетом 0:1 проиграл «Краснодару» в Кубке России 29 августа

В первом тайме счет не был открыт. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородский ФК «Пари НН» со счетом 0:1 уступил «Краснодару» в домашнем матче Кубка России 29 августа. На трибунах «Нижнего Новгорода» в этот вечер было очень шумно, на игре присутствовал 12381 зритель. Болельщики неустанно пускали волну, не обошлось и без традиционных барабанов в фан-секторе.

Первая угроза у ворот хозяев нависла на 10 минуте, однако голкипер Виталий Ботнарь ошибки не допустил. На 18 минуте игры Зе Турбо и Илья Кухарчук организовали интересную атаку. Следом краснодарцы заработали угловой и попробовали его реализовать, но мяч снова оказался в руках вратаря. До конца игрового отрезка соперники так и не смогли открыть счет своим голам.

Во втором тайме на 88 минуте гостям все же удалось открыть счет, мяч забил Джон Кордоба.