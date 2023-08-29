Максим Решетников приедет в Нижегородскую область с рабочей поездкой Фото: Виктор Гусейнов

Министр экономики развития РФ Максим Решетников посетит Нижегородскую область с рабочей поездкой 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики РФ.

Как отмечается, Максим Решетников планирует оценить развитие туристической отрасли в регионе.

Минэкономразвития совместно с бизнесом представили Правительству ключевые направления развития туризма до 2030 года. По словам министра экономики развития РФ, есть шесть ключевых приоритетов, которые нацелены на расширение предложения в туризме. Кроме того, большой потенциал роста туротрасли заложен в развитии тематических парков развлечений, горнолыжных и морских курортов. Все эти категории отдыха смогут привлечь 21 млн новых туристов к 2030 году. Также 32 млн будут обеспечены за счет развития действующих точек притяжения, которые есть во всех регионах.

Во время своего визита в Нижегородскую область Максим Решетников посетит точки туристического притяжения и осмотрит высокотехнологичные суда.