Экс-заведующая нижегородского детсада осуждена за мошенничество с зарплатами Фото: Артем КИЛЬКИН

Экс-заведующая нижегородского детского сада получила условный срок за мошенничество и служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, в период с 2020-2022 бывшая заведующая детского сада, который расположен в Приокском районе, устроила на работу родственницу сразу на три должности – дворника, оператора стиральных машин и кастелянши. Однако женщина не работала на данных должностях. Кроме того, подсудимая регулярно вносила отработанные часы родственницы в табель учета рабочего времени и направляла его в бухгалтерию. Зарплату, которую должна была получать сотрудница, экс-руководительница забирала себе.

Сумма похищенных денег составила 700 тысяч рублей. Свою вину женщина признала и полностью возместила ущерб. Ее лишили свободы на один год условно.