Продажа алкоголя будет ограничена в Нижнем Новгороде 1 сентября
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Продажа алкоголя будет ограничена в Нижнем Новгороде в День знаний. Об этом «Комсомолке» рассказали в департаменте развития предпринимательства и инвестиций.
Отмечается, что продажа алкогольной продукции будет запрещена на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям, а также в местах проведения торжественных мероприятий, которые посвящены 1 сентября.
Кроме того, будут организованы профилактические мероприятия для контроля соблюдения ограничений.