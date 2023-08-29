Продажа алкоголя будет ограничена в Нижнем Новгороде 1 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продажа алкоголя будет ограничена в Нижнем Новгороде в День знаний. Об этом «Комсомолке» рассказали в департаменте развития предпринимательства и инвестиций.

Отмечается, что продажа алкогольной продукции будет запрещена на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям, а также в местах проведения торжественных мероприятий, которые посвящены 1 сентября.

Кроме того, будут организованы профилактические мероприятия для контроля соблюдения ограничений.

Напомним, 1 сентября в Нижний Новгород нагрянет жара.