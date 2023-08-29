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НовостиОбщество29 августа 2023 14:04

Продажа алкоголя будет ограничена в Нижнем Новгороде 1 сентября

Запрет будет действовать на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям
Елизавета КОПЫЛОВА
Продажа алкоголя будет ограничена в Нижнем Новгороде 1 сентября

Продажа алкоголя будет ограничена в Нижнем Новгороде 1 сентября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продажа алкоголя будет ограничена в Нижнем Новгороде в День знаний. Об этом «Комсомолке» рассказали в департаменте развития предпринимательства и инвестиций.

Отмечается, что продажа алкогольной продукции будет запрещена на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям, а также в местах проведения торжественных мероприятий, которые посвящены 1 сентября.

Кроме того, будут организованы профилактические мероприятия для контроля соблюдения ограничений.

Напомним, 1 сентября в Нижний Новгород нагрянет жара.