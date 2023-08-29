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НовостиОбщество29 августа 2023 13:26

Проекты двух домов в нижегородском ЖК «Новинки Smart City» не прошли экспертизу

Речь идет о домах №5 и №31
Елизавета КОПЫЛОВА
Проекты двух домов в нижегородском ЖК «Новинки Smart City» не прошли экспертизу

Проекты двух домов в нижегородском ЖК «Новинки Smart City» не прошли экспертизу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проекты двух домов в нижегородском ЖК «Новинки Smart City» не прошли госэкспертизу. Информация об этом содержится в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капстроительства (ЕГРЗ).

Речь идет о десятиэтажном доме №31 и восьмиэтажном доме №5. Проекты этих домов разработало ООО «Тридика», а заказчиком выступает Фонд развития территорий.

Напомним, недавно стало известно, что строительство нижегородского ЖК «Новинки Smart City» завершится в 2023 году. В состав жилого комплекса входит 25 жилых домов.