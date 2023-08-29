Нижегородцы стали чаще отдыхать за границей

Поток в зарубежные страны из Нижегородской области этим летом вырос на 21%. Это на 4% выше, чем в среднем по стране. В целом россияне активнее стали посещать зарубежные страны для летнего отдыха, но география их интереса изменилась. По сравнению с летом прошлого года туристы чаще выбирали страны Ближнего и Среднего Востока, чем европейские маршруты. Прибавила в числе российских туристов и Африка: в топ-5 стран для летнего отпуска вернулся Египет, а число путешественников в Тунис выросло в 3,5 раза.

С 1 июня по 25 августа поток российских туристов, выезжающих за границу, вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Турция по-прежнему остаётся самым популярным направлением у россиян. В этом году страна приняла на 27% больше путешественников, чем прошлым летом. Однако востребованность «восточного» направления связана не только с турецким отдыхом. Объединённые Арабские Эмираты посетили на 37% больше россиян. Кроме этих двух направлений для туризма Ближний и Средний Восток заинтересовал россиян отдыхом в Иране (+115%) и Саудовской Аравии (+123%). По общему числу туристов Ближний и Средний Восток обошел страны Европы.

При этом турпоток в Европу также увеличился, но куда скромнее общего роста зарубежных поездок россиян – всего на 15%. Растущими направлениями для летнего досуга в этой части света стали Италия (+43% туристов против лета 2022 года), Испания (+36%), Франция (+33%), Германия (+33%) и Греция (+25%). Несмотря на общую динамику путешествий в Европу, эти страны по-прежнему входят в топ-10 локаций у россиян.

Существенно прибавил в популярности Египет, куда этим летом направилось на 176% больше туристов из России. Прошлым летом страна находилась лишь на 7-м месте по популярности у россиян, сезон 2023 года вернул ее в топ-5 самых частых зарубежных направлений для отдыха. Другим растущим африканским маршрутом для летнего туризма стал Тунис, который принял в 3,5 раза больше отдыхающих из России.

Популярность азиатского туризма – поток в этом направлении увеличился на 39,4% – в основном связана с возросшим интересом к Таиланду, Малайзии, Шри-Ланке, Южной Кореи и Индонезии. Суммарно в эти страны направилось в четыре раза больше туристов из России, чем прошлым летом.

Нижегородцы в своих предпочтениях поддержали общероссийские тренды – самыми популярными направлениями для отдыхающих остались Турция и Абхазия. Причем, если в турецких отелях гостей из Нижнего Новгорода этим летом было больше на 23%, то турпоток в Абхазию снизился на 5%.

При этом самый значительный рост путешественников из Нижегородского региона продемонстрировала Куба – количество туристов на «Остров свободы» увеличилось в 26 раз. В 7 раз чаще нижегородцы выбирали путешествия на Сейшельские острова, в 6 раз чаще в Таиланд, Турпоток в Сингапур вырос в 5 раз, в Египет – в 4 раза, в Австралию – более чем в 3 раза.