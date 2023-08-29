Нижегородские полицейские получат допвыплаты за охрану общественного порядка

Нижегородские полицейские получат до 10 000 допвыплат за охрану общественного порядка Фото: Даниил ОПАРИН

Нижегородские полицейские получат до 10 000 рублей дополнительных выплат за охрану общественного порядка. Соответствующий указ от 28 августа размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, который подписал губернатор области Глеб Никитин, дополнительная мера соцподдержки предназначена для сотрудников 2 роты полиции полиции отдела вневедомственной охраны по Нижегородскому району приволжской столицы, сотрудникам ОВД, патрульно-постовой службы, управления вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ по региону.

Максимальный размер ежемесячной выплаты составляет 10 000 рублей. При этом при расчёте выплат не будут учитывать период, когда сотрудник находился в отпуске. Порядок предоставления выплат разработает региональное минсоцполитики.