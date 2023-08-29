Праздничные мероприятия запланированы в пяти нижегородских парках на 1 сентября. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Праздничные мероприятия «Галактика знаний» запланированы в пяти нижегородских парках на День знаний. Об этом сообщили в МАУК «Дирекция парков и скверов г. Нижнего Новгорода».

Развлекательная программа запланирована в Автозаводском парке, парке Станкозавода, парке «Светлоярский», детском парке им. Свердлова и парке 777-летия Нижнего Новгорода.

В Автозаводском парке мероприятия запланированы с 14:00 до 19:00. Нижегородцев ждет шоу «Планета конструкторов», которое включает в себя анимацию, шоу из шерстяных нитей, бар красоты, праздничный концерт, мастер-классы и дискотеку для детей. В парке Станкозавода с 14:00 до 17:00 пройдет программа под названием «Планета географов», в которой будет шоу фокусников и мыльных пузырей, конкурсы с волшебным ящиком, анимация, мастер-классы, игра «Активити».

В парке «Светлоярский» с 14:00 до 17:00 пройдет «Планета творчества». Для ребят проведут шоу фокусницы-эльфийки, «снежное шоу», мастер-классы и дискотеку. В парке 777-летия Нижнего Новгорода с 14:00 до 16:00 пройдет «Планета ботаники», где будет научное химическое шоу, бабл-шоу, бар красоты, викторины и призы. В детском парке им.Свердлова с 15:00 до 18:00 проведут праздничную программу «Взлетландия», где будут соревнования по запуску самодельных бумажных самолётиков, а также мастер-классы и призы.

-Мы приготовили для школьников и их родителей разнообразные развлекательные программы. Надеемся, что после торжественных линеек как можно больше гостей придут в парки, дадут волю эмоциям и отметят этот праздничный день интересно и незабываемо, - отметил директор МАУК «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода» Александр Чикаев.