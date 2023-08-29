Директора пяти нижегородских школ получили награды от ректора Мининского университета

Директора нижегородских школ, активно развивающие психолого-педагогические классы, были награждены 28 августа на сцене Школы 800. Награждение прошло во время традиционного педагогического форума, на котором собрались представители системы образования и профильных министерств Нижегородской области. Организатором мероприятия стало Министерство образования и науки Нижегородской области.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков в Год педагога и наставника вручил награды директорам школ №187, №121, №169, лицей-интерната “Центр одаренных детей” и лицея №165.

“В этом году к нам поступило почти 120 учащихся из психолого-педагогических классов. За этим результатом стоит совместная работа школы и вуза. И сегодня мы благодарим директоров школ, которые внесли большой вклад в наше общее дело. Открывая психолого-педагогические классы, мы обеспечиваем раннюю профориентацию, показываем все возможности и перспективы, которые появляются при выборе педагогических направлений. За 2 года существования проекта мы открыли 95 классов в 52 школах города и области. И планируем и дальше активно работать над подготовкой квалифицированных педагогических кадров для региона”, - прокомментировал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

В рамках педагогического форума также прошли лекции, обсуждения, образовательные треки и мастер-классы. Форум проводился на 16 площадках Нижнего Новгорода, числе которых Точка кипения Мининского университета, Технопарк и Кванториум Мининского университета. Темами обсуждения на форуме стали: вопросы воспитания, образования и экономики региона, а также педагогических кадров и цифровизации.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина