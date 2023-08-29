Движение троллейбусов №5 будет временно изменено до 4 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение троллейбусов №5 изменится с 30 августа до 4 сентября. Об этом представитель ЦРТС Алена Чернышова сообщила в группе Новой маршрутной сети во «Вконтакте».

По информации источника, на участке Сормовского шоссе в районе АО ЦНИИ «Буревестник» и АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» будут проводить работы по переустройству контактной сети троллейбусов. В связи с этим движение троллейбусов на участке Сормовского шоссе будет временно прекращено.

Напомним, электробусы планируют пустить в работу в Нижнем Новгороде в первом квартале 2024 года.