Самовольно установленный аттракцион демонтировали в Нижегородском районе Фото: Евгения ГУСЕВА

Самовольно установленный коммерческий аттракцион демонтировали в Нижегородском районе. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского района в телеграм-канале.

Как отмечается, аттракцион-батут располагался на Нижневолжской набережной у дома №21. Как рассказа глава района Алексей Рыболовлев, во время очередного рейда сотрудники отдела предпринимательства обнаружили прицеп, который представляет собой надувной батут. У владельца аттракциона не было разрешения на торговлю, поэтому было принято решение провести демонтаж и перемещение объекта в специально отведенное охраняемое место.

Кроме того, в районной администрации объяснили, что работа подобных объектов должна осуществляться только на основе соответствующих документов. Благодаря этому, работу аттракционов можно будет контролировать.

В целях пресечения незаконной торговой деятельности на территории Нижегородского района регулярно осуществляется мониторинг наличия у владельцев НТО необходимых документов. Всего за 2023 год демонтировали три объекта, в планах демонтаж еще двух. Также сотрудники администрации Нижегородского района составили 57 протоколов, которые касаются торговли в неустановленных местах. На основании протоколов соответствующие документы были направлены в суд.