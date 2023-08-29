Началось строительство общежития Национального центра физики в Сарове. Фото: инспекция Госстройнадзора Нижегородской области в соцсетях.

Началось строительство общежития Национального центра физики и математики в Сарове. Об этом сообщает инспекция Госстройнадзора Нижегородской области в соцсетях.

Как отмечается, первый этап строительства уже стартовал. Заказчиком выступает ГК "Росатом". Извещение о начале строительства первого этапа уже поступило в инспекцию. Объект взяли под надзор.

В первую очередь на улице Парковой начали строить два корпуса служебного жилья для преподавателей, которые рассчитаны на 72 человека, а также здание общежития, рассчитанные на 55 студентов. Во время второго этапа строительства появится еще два корпуса жилья для преподавателей, корпус студенческого общежития, котельная, насосная станция водоснабжения, накопительные резервуары для воды в составе локальных очистных сооружений. На третьем этапе построят учебный корпус МГУ, 3-й корпус общежития и КПП.

Кроме того, все здания будут связаны между собой пешеходными и велосипедными дорожками.