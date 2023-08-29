Администрация Балахны судится с подрядчиком из-за срыва капремонта в школе Фото: Артем КИЛЬКИН

Администрация Балахны судится с подрядчиком из-за срыва сроков капитального ремонта в школе №6 им. К. Минина. Об этом сообщает администрация Балахнинского муниципального округа в социальной сети.

Как отмечается, между школой и компанией «Альфа Строй» был заключен контракт. Согласно документу, работы должны были завершиться еще в декабре 2022 года. Однако подрядчик выполнил около 20% от объема работ, контракт был расторгнут.

На данный момент, школа подала иск в арбитражный суд на подрядчика, а работы на объекте не ведутся до решения суда.

Кроме того, администрация Балахнинского муниципального округа добавила, что ремонт школы планируют завершить в 2024 году.